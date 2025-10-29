Estados dos EUA querem manutenção do financiamento federal da ajuda alimentar

Esta ajuda está em risco de suspensão devido ao encerramento dos serviços governamentais (`shutdown`), causado pelo impasse orçamental no Congresso.

O Departamento de Agricultura (USDA, na sigla em Inglês) publicou, durante o fim de semana, um aviso na internet em que indica que não vai financiar o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP, na sigla em inglês), que atribui alimentos a quase um em oito cidadãos dos EUA, se o `shutdown` se prolongar para novembro.

A pretensão, encabeçada pelos Estados da Califórnia e Massachusetts, argumenta que as ajudas SNAP "vão ser atrasadas pela primeira vez desde que existem", dada a falta de ação do USDA, pois os fundos estão aprovados pelo Congresso.

A Califórnia é um dos Estados mais afetados com a suspensão da ajuda, que beneficia 5,5 milhões dos seus residentes, que precisam dos designados `cupões de comida`.

Os outros envolvidos são os Estados de Minesota, Arizona, Connecticut, Colorado, Delaware, Havai, Ilinóis, Maine, Maryland, Michigan, Nevada, Nova Jérsia, Novo México, Nova Iorque, Carolina do Norte, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington e Wisconsin, bem como os governadores de Kansas, Kentucky, Pensilvânia e do Distrito de Colúmbia, que se juntaram à petição.

Um projeto de lei da Câmara dos Representantes, promovido pelos republicanos que permitiria o financiamento temporário do governo federal, foi reprovado hoje no Senado pela 13.ª vez.