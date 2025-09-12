Estados Unidos anunciam nova ronda de negociações comerciais com a China

Em comunicado, o Tesouro indicou que o secretário Scott Bessent viajará para Espanha e Reino Unido entre hoje, 12 de setembro, e a próxima quinta-feira, dia 18.Durante a estadia em Espanha, Bessent reunir-se-á com "altos responsáveis" da China, incluindo o vice-primeiro-ministro He Lifeng, responsável pelas negociações comerciais nas rondas anteriores entre os dois países, que decorreram em Genebra, Londres e Estocolmo.Segundo o comunicado, Bessent e He Lifeng irão discutir "questões-chave de interesse mútuo nas áreas da segurança nacional, economia e comércio", incluindo a aplicação de vídeos curtos TikTok e mecanismos de cooperação para combater redes de lavagem de dinheiro que afetam tanto os Estados Unidos como a China.O texto não especifica a data exata do encontro e até ao momento as autoridades chinesas não confirmaram oficialmente a realização da reunião.O Tesouro dos EUA acrescentou que Bessent manterá encontros com membros do Governo espanhol para discutir a relação bilateral, antes de seguir para o Reino Unido, onde terá reuniões com representantes do Executivo e do setor privado, antecedendo a participação na visita oficial do Presidente norte-americano, Donald Trump, ao rei Carlos III, agenda para a próxima semana, entre 17 e 19 de setembro.Esta nova ronda de negociações foi anunciada apenas um dia após os ministros da Defesa da China e dos EUA terem mantido uma videoconferência "franca e construtiva", num sinal aparente de que as duas potências procuram reduzir tensões e restaurar canais de diálogo.Segundo a agência de notícias Bloomberg, os contactos em curso poderão preparar o terreno para o primeiro encontro presencial entre Trump e o Presidente chinês, Xi Jinping, desde o regresso do republicano à Casa Branca.Ambos os líderes poderão encontrar-se no final de outubro, durante a cimeira da APEC (Cooperação Económica Ásia-Pacífico), prevista para Gwangju, na Coreia do Sul.As duas maiores economias do mundo renovaram em agosto, até meados de novembro, a trégua comercial alcançada em maio, depois de um novo ciclo de aumentos tarifários lançado por Trump, que levou a um bloqueio comercial cruzado.Desde então, Washington e Pequim assinaram uma série de acordos, levantando restrições à exportação de semicondutores por parte dos Estados Unidos e ao envio pela China de terras raras.As tensões, no entanto, persistem. Nas últimas semanas, Trump ameaçou impor novas taxas aduaneiras à China, caso Pequim não garanta o fornecimento contínuo de terras raras - matérias-primas estratégicas para os setores dos `chips`, defesa, aeronáutica e automóvel - e exigiu ainda que a China retire o seu apoio à Rússia.