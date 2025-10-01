Estados Unidos impõem novas taxas a produtos farmacêuticos e camiões

Tal como Trump anunciou a 25 de setembro, os medicamentos "de marca ou patenteados" fabricados no estrangeiro enfrentam tarifas de 100% a partir da meia-noite (05:00 em Lisboa).

O magnata informou ainda que os camiões pesados enfrentam tarifas de 25%, impostas devido à "concorrência externa desleal" que as importações destes equipamentos representam para os fabricantes norte-americanos.

O Governo não especificou detalhes sobre as novas medidas ou se estes valores serão adicionados às tarifas já impostas à maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Trump insistiu que as tarifas não se aplicarão aos medicamentos genéricos e às empresas farmacêuticas com projetos de construção em curso, incluindo os anteriores à sua administração.

Grandes empresas como a Eli Lilly e a Pfizer anunciaram investimentos multimilionários na construção, deslocalização e expansão de fábricas nos Estados Unidos, para tentarem evitar a imposição as tarifas.

A Casa Branca especificou à CNN que irá honrar os acordos assinados com a União Europeia e o Japão, que limitam as tarifas a 15%, beneficiando as empresas europeias AstraZeneca, GSK, Novartis, Sanofi e Novo Nordisk.

No caso dos camiões pesados, a medida não deverá ter impacto nos veículos vindos do México e do Canadá, uma vez que estão incluídos no acordo de comércio livre trilateral, desde que pelo menos 64% das peças sejam fabricadas na América do Norte.

No entanto, prevê-se que estas tarifas afetem mais duramente a China, o Vietname e a Tailândia, que, em conjunto, representam mais de 70% das importações de camiões pesados dos EUA.