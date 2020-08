Estágios ATIVAR.PT substituem os Estágios Profissionais

O governo publicou hoje em Diário da República as medidas Estágios ATIVAR.PT e o Incentivo ATIVAR.PT, visando um aumento do apoio financeiro aos destinatários e às empresas promotoras.





Os Estágios ATIVAR.PT, que substituem os Estágios Profissionais, incluem uma majoração nas bolsas de estágio e valorizam as qualificações. A bolsa de estágio para um estagiário com licenciatura, por exemplo, passará de 719 euros para 790 euros. O aumento da bolsa oscilará, para os candidatos com qualificação acima do secundário, entre 7,1% e 30,6%.





Reportagem de Natércia Simões.