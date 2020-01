Estâncias do Vimeiro, Bicanho e Piedade aderem à rede Termas Centro

"Com a adesão destas três termas, a rede Termas Centro passa a abranger a quase totalidade da realidade termal na região Centro, que agrega metade das estâncias termais de Portugal e representa mais de 65% do volume de negócios do setor", refere Adriano Barreto Ramos, coordenador da rede, num comunicado enviado à agência Lusa.

O número de estâncias representadas pela rede no Centro sobe para 20, com a adesão da Piedade, Vimeiro e Bicanho. O número de municípios também aumenta. De fora permanecem as termas de Monte Real (Leiria), mas o representante da rede acredita que irão aderir quando reabrirem.

"Estas três estâncias termais aderiram à rede para poderem beneficiar das muitas vantagens inerentes a integrarem uma estrutura alargada, das quais destaco a promoção conjunta das estâncias, a animação proporcionada pelo programa Viva Termas Centro e o projeto de Inovação, entre muitas outras sinergias possíveis", acrescenta Adriano Barreto Ramos.

As estâncias termais da rede beneficiam de promoção conjunta e de uma imagem comum, incluindo a sinalética, e beneficiam do projeto de Inovação, que apoia e acompanha estudos que certificam e credibilizam os tratamentos termais, do ponto de vista científico.

Passam também a integrar o `site` Termas Centro, em www.termascentro.pt, bem como uma plataforma conjunta de comercialização e vendas, contando com o apoio da Estrutura Técnica de Gestão da rede.

"Futuramente pretendemos voltar a receber as Termas de Monte Real, logo que voltarem ao ativo. Também poderemos estar disponíveis para integrar as três estâncias termais que não fazem parte da rede, se forem ultrapassadas determinadas situações que ainda subsistem", sublinha Adriano Barreto Ramos.

A rede Termas Centro, cujo promotor líder é a Associação das Termas de Portugal - Delegação Centro - é um projeto cofinanciado pelos programas operacionais Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos).

As estâncias termais que integram o projeto são as Termas de Alcafache, Termas de Almeida - Fonte Santa, Termas de Águas - Penamacor, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Bicanho, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas de Monte Real, Termas da Piedade, Termas de Sangemil, Termas de S. Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó e Termas do Vimeiro.