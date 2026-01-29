Estimativa do INE. Desemprego recua para 5,6% em dezembro e atinge mínimo de 23 anos

A taxa de desemprego terá caído para 5,6 por cento em dezembro do ano passado, menos uma décima do que em novembro. Será o nível mais reduzido desde fevereiro de 2002. É o que indica a estimativa provisória divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.O INE mantém em 5,7 por cento a estimativa provisória avançada a 7 de janeiro para a taxa de desemprego de novembro de 2025.





No último mês de 2025, o desemprego entre as mulheres foi de 6,1 por cento, acima dos homens, cuja taxa foi de 5,1 por cento.



A taxa de desemprego de adultos foi de 4,7 por cento, valor que igualou novembro e foi o mais reduzido desde abril de 2002, quando se registaram 4,4 por cento.

A taxa de desemprego dos jovens regrediu em 0,5 pontos percentuais, para 18,4 por cento.



c/ Lusa