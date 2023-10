Estimativa do INE. Economia cresce 1,9% em termos homólogos e cai 0,2% em cadeia

"O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de 1,9 por cento no terceiro trimestre de 2023, após ter aumentado 2,6 por cento no trimestre precedente", lê-se na estimativa rápida a 30 dias das Contas Nacionais Trimestrais do INE.

"O contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB diminuiu em relação ao verificado no trimestre anterior, em resultado da desaceleração significativa das exportações de bens e serviços em volume, tendo a componente de bens registado uma redução expressiva", prossegue o instituto.

Por comparação com o segundo trimestre do ano, a taxa de variação do PIB entre julho e setembro foi de 0,2 por cento, na sequência de um crescimento em cadeia de 0,1 por cento no trimestre anterior.