Estimativa do INE. Inflação abranda para 8,2% em fevereiro

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) baixou para 8,2 por cento no mês de fevereiro, face aos 8,4 por cento de janeiro, segundo a estimativa rápida avançada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.