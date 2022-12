Estimativa do INE. Inflação cai para 9,6% em dezembro

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 9,6 por cento em dezembro, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à observada no mês anterior", indica o INE.

O Instituto Nacional de Estatística indica ainda que a taxa de variação média deste ano foi de 7,8 por cento.



Apesar de darem sinais de abrandamento, os preços da energia cresceram perto de 21 por cento, ao passo que os alimentos estão mais caros em 17,5 por cento, face a dezembro do ano passado.



Recorde-se que a previsão inscrita no Orçamento do Estado seria fechar 2022 com uma inflação de 7,4 por cento.