Estimativa do INE. Inflação cresce para 2,6% em julho

A diferença no Índice de Preços no Consumidor, entre julho deste ano e julho de 2024, terá sido de 2,6 por cento, segundo a estimativa do INE, que poderá ainda ser objeto de revisão.Em junho, a variação foi de 2,4 por cento - a diferença homóloga superou então a do mês anterior em 0,2 pontos percentuais.





O indicador de inflação subjacente - expurgado de produtos alimentares não transformados e energéticos - sofreu uma variação de 2,4 por cento, igualando o mês anterior. Já o índice relativo dos produtos energéticos teve um decréscimo de 1,1 por cento. Em junho, caíra 1,3.



O índice dos produtos alimentares não transformados agravou-se: em julho, registou uma diferença homóloga de 6,2 por cento, ultrapassando a variação homóloga de junho, na ordem dos 4,7 por cento.

Recuo na evolução mensal



Na evolução mensal, entre junho e julho deste ano, a estimativa do INE aponta para uma diminuição do IPC em 0,4 por cento, em contraste com junho, quando aumentou 0,1 face a maio.



O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor registou uma variação homóloga de 2,5 por cento, acima de junho em três décimas.



As estatísticas definitivas serão divulgadas a 12 de agosto.



c/ Lusa