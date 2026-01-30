Estimativa do INE. Inflação desacelera para 1,9% em janeiro

A inflação recuou para 1,9 por cento em janeiro. É o que indica a estimativa rápida difundida esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.



A inflação subjacente, taxa expurgada de produtos voláteis como alimentos não transformados e energia, foi de 1,8 por cento, 0,3 pontos abaixo do valor do mês anterior.De acordo com o INE, a variação do índice de produtos energéticos foi de -2,2 por cento (-2,4 por cento em dezembro de 2025), ao passo que o índice de produtos alimentares não transformados regrediu de 6,1 para 5,8 por cento.

Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, que permite comparações com outros países europeus, terá sofrido uma variação homóloga de 1,9 por cento, contra 2,4 em dezembro.



c/ Lusa