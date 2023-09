Estimativa do INE. Inflação recuou para 3,6% em setembro

– ou seja, o índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos –“A variação do índice relativo aos produtos energéticos ter-se-á fixado em -4,1 por cento (-6,5 por cento no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá diminuído para 6,0 por cento (6,4 por cento em agosto)”, lê-se na síntese do INE

Relativamente ao mês anterior, a variação do Índice de Preços no Consumidor “terá sido 1,1 por cento, acima dos 0,3 de agosto e abaixo dos 1,2 por cento de setembro de 2022.

, ainda de acordo com o Instituto Nacional de Estatística,“O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor português terá registado uma variação homóloga de 4,9 por cento (5,3 por cento no mês precedente)”, escreve o instituto.Os dados definitivos da inflação em setembro serão conhecidos no próximo dia 12 de outubro.