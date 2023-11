Estimativa rápida do INE. Inflação homóloga cai para 1,6% em novembro

"O principal contributo para esta desaceleração provém do efeito de base associado ao aumento mensal de preços registado nos produtos alimentares no último mês (0,4 por cento) ter sido inferior ao que se verificou em novembro de 2022 (1,7 por cento)", lê-se na nota do INE.

Já a inflação subjacente - índice total expurgado de produtos alimentares não transformados e energéticos - terá registado, em novembro, uma variação de 2,9 por cento, contra 3,5 do mês anterior.A variação do índice relativo aos produtos energéticos recuou para -12,4 por cento (-12,0 no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá caído para 3,5 por cento (4,0 em outubro).

Relativamente ao mês anterior, a variação do IPC terá sido -0,3 por cento (-0,2 por cento em outubro e 0,3 em novembro de 2022), esperando-se uma variação média, nos últimos 12 meses, de 5,0 por cento (5,7 no mês anterior).

Este mês, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 2,3 por cento, contra 3,2 no mês imediatamente anterior.

Os dados definitivos da inflação em novembro vão ser divulgados a 14 de dezembro.



