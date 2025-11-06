Estradas reabertas desde as 07:00 na Serra da Estrela

A ligação entre os Piornos, no concelho da Covilhã, a Torre e a Lagoa Comprida, já no concelho de Seia, tinha sido encerrada às 21:30 de quarta-feira devido à queda de neve e ao vento forte.

"Circula-se sem restrições desde as 07:00 na Serra da Estrela", disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o IPMA.

O vento prevê-se que sopre "forte com rajadas" até ao início da manhã de hoje.