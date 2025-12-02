Estratégia Turismo 2035 apresentada em 18 de dezembro - Governo

"No próximo dia 18 lançaremos a nova Estratégia Nacional para o Turismo, a chamada ET35", anunciou Pedro Machado, na abertura do 50.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em Macau, que decorre até quinta-feira.

O secretário de Estado falava para uma plateia de mais de 1.000 profissionais ligados ao Turismo, naquele que é o considerado o maior congresso do setor e que, pela sexta vez, escolheu Macau como palco.

"Por força daquilo que é este crescimento sustentável que o turismo tem vindo ao longo dos anos a fazer - e que espero que esteja ainda longe do planalto anunciado -, é bom dizer que dele resulta provavelmente um exemplo que o país pode e deve olhar: desde Ernâni Lopes com 20 produtos turísticos nacionais, à Estratégia do Plano Estratégico Nacional para o Turismo, com os 10 Produtos Estratégicos 2006-2017, à Estratégia 14-20 e muito em particular à 20-27 com Manuel Caldeira Cabral (...), o turismo tem sido exemplo de uma previsibilidade, de uma consistência e de uma estabilidade absolutamente indispensável para os operadores que estão nesta sala, muito em particular para os operadores privados", disse.

Pedro Machado garantiu que no trabalho que está a ser feito pretende-se "não pôr em causa" os resultados atingidos.

"Estamos a fazer esta discussão séria. Fizemo-lo a nível nacional nas sete regiões, envolvemos mais de duas mil pessoas entre a academia e o setor privado, o setor público, o setor local e estamos, neste momento, diria que a fazer as afinações em discussão séria, responsável, com a Confederação do Turismo de Portugal. Queremos que as 12 medidas ou os 12 programas que iremos lançar no próximo dia 18 reforcem exatamente este encontro de vontades que já aqui hoje foram manifestadas", sublinhou.

Segundo o Turismo de Portugal, o processo de construção da Estratégia de Turismo 2035 foi sendo desenvolvido em conjunto com todos os parceiros públicos e privados do ecossistema turístico e, também, pela sua transversalidade temática e geográfica, com os parceiros que com o turismo se cruzam nas várias regiões, tendo compreendido um Ciclo de Conferências subordinada ao tema "Construir o turismo do futuro", que passou por todas as regiões turísticas do país.

"Queremos crescer em valor, queremos crescer a capacidade, queremos ter melhor qualificação e melhor experiência turística. Queremos mais coesão, queremos mais satisfação dos residentes. Este é o triângulo virtuoso em que assenta a estratégia 35. Muito em particular uma estratégia de criação de valor, Valor Acrescentado Bruto, mas essencialmente com o foco na criação de valor", sublinhou hoje Pedro Machado.