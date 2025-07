Estudo do Instituto Miguel Torga em Coimbra aponta design como aliado na reciclagem

Ao explorar soluções criativas para reutilizar materiais de difícil reciclagem, como as embalagens de cartão plastificado usadas em pacotes de leite e sumos, o `design` revela-se um instrumento eficaz na redução do desperdício e no avanço da economia circular, revelou o ISMT.

Segundo o estudo, contributos como este são essenciais para alcançar a meta da União Europeia de reciclar 65% de todas as embalagens até ao final de 2025.

A investigação, coordenada pelo ISMT e pela Academia de Belas Artes da Catânia, em Itália, envolvendo ainda a Escola de Arte e Design de Castelló, em Espanha, demonstra como o `design` pode intervir na redução do desperdício e na transição para a economia circular, reutilizando criativamente materiais de difícil reciclagem.

"Um exemplo concreto são as embalagens de cartão plastificado, utilizadas nos pacotes de leite ou de sumos, cuja reciclagem é tecnicamente exigente e dispendiosa devido à sua composição: 75% de papel, 20% de plástico e 5% de alumínio", acrescentou o Instituto.

Estas embalagens, no entanto, podem ser reaproveitadas como matrizes de gravura para impressão de materiais de pequena escala -- cartazes, folhetos e outros suportes de comunicação visual com fins promocionais -- com um impacto ambiental reduzido.

"Esta abordagem dos materiais pelo `design` contribui para a redução do consumo de novas matérias-primas e prolonga o ciclo de vida de objetos que, de outra forma, iriam para aterro ou seriam incinerados", explicou uma das autoras do estudo, Maria Luísa Costa.

Segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, apenas 11% dos resíduos recolhidos seletivamente em Portugal em 2023 eram embalagens de cartão plastificado.

Os investigadores defendem que a solução pode estar na revalorização deste material através do `design` e destacam também o papel das universidades na construção de soluções sustentáveis.

Ao integrar práticas de `upcycling` e de `design` ecológico nos seus currículos, as instituições de ensino superior podem formar profissionais capazes de intervir de forma informada e responsável nos sistemas de produção e de consumo.