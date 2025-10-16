Economia
Estudo europeu apresenta mercado português da habitação como um dos mais caros
É já conhecido o relatório da Comissão Europeia sobre o estado da habitação. Uma análise profunda da crise habitacional que atravessa toda a União Europeia. Portugal surge no documento como uma das situações mais graves.
Entre os problemas apresentados estão os preços das casas e o aumento que elas tiveram ao longo de dez anos, assim como na parte do rendimento que ela leva a quem vive e trabalha.Este relatório da Comissão Europeia também faz algumas recomendações: controlar as rendas, limitar o alojamento local e reutilizar imoveis que estão desocupados, públicos e privados.