Estudo mostra que carros híbridos plug-in poluem quase tanto como os restantes

Ou seja, a poluição real causada por estes veículos é quase cinco vezes superior aos números oficiais.

Esta subestimação das emissões de CO2 pelos carros híbridos plug-in permitiu às fábricas destes automóveis poupar mais de cinco mil milhões de euros em multas entre 2021 e 2023, segundo o estudo.

Os carros híbridos plug-in, que combinam um motor a combustão com um motor elétrico, foram promovidos como veículos capazes de fazer longas distâncias numa única viagem e ainda reduzir as emissões.Em testes de laboratório, presumiu-se que este tipo de carros poluía menos 75 por cento do que os carros a gasóleo ou gasolina. No entanto, a realidade pode não ser essa.“Essa diferença tem aumentado ao longo dos anos, de 3,5 em 2021 para 4,9 em 2023”, diz o estudo. “As emissões no mundo real estão a aumentar, enquanto as emissões oficiais estão a diminuir”, disse Sofía Navas Gohlke, investigadora da Transport and Environment e coautora do relatório, citada peloO estudo explica que a diferença entre as emissões oficiais e reais acontece principalmente devido a “suposições equivocadas” sobre quanto o carro anda em modo elétrico. As medições oficiais usam um valor chamado “fator de utilização” (“Utility Factor” – UF), que estima a percentagem de quilómetros feitos só com o motor elétrico.“Mesmo quando conduzidos em modo elétrico, os PHEVs emitem 68 gCO₂/km, uma vez que os seus motores elétricos têm potência insuficiente e o motor de combustão precisa de entrar em ação. O motor fornece energia para quase um terço da distância percorrida em modo elétrico”, explica ainda o relatório.O estudo surge numa altura em que os carros híbridos voltaram a ser tema de debate político, à medida que a União Europeia é pressionada a reduzir as metas de CO2.Atualmente, cerca de um em cada sete carros vendidos na Europa é elétrico. Contudo, este número ainda está muito longe da mudança necessária para se abandonar os motores térmicos até 2035, tal como pretende a UE.