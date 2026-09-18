Estudo revela que um quinto dos portugueses vive em situação de pobreza energética



A Suécia e a Alemanha aparecem mais bem colocados nos índices de pobreza energética, considerando que apenas 10% e 13%, respetivamente, dos inquiridos admitiram ter dificuldades em pagar a energia necessária.



Foram consideradas 17.889 respostas dos seis países.

De acordo com o estudo, cada caso carrega um conjunto de fatores sociais, económicos, de saúde e territoriais que têm influência nos resultados.



Pessoas com problemas de saúde mental, residentes em zonas rurais e mais mulheres do que homens são descritos como os mais vulneráveis.



A análise aos seis países europeus aponta para uma relação entre as limitações de saúde, física ou psicológica, e a maior exposição à pobreza energética. A necessidade de manter equipamentos médicos tem impacto direto sobre o que é considerado um recurso energético fundamental, exemplificam os investigadores.



Em Portugal e França, o estudo acrescenta o risco de vulnerabilidade em mulheres com níveis de escolaridade baixo ou médio e com responsabilidades de prestação de cuidados.



Apesar de os resultados não constituírem uma conclusão definitiva, os investigadores apelam à criação de novas políticas públicas que considerem os padrões identificados deste que é não só um problema económico, como social e de saúde.

, no âmbito do projeto europeu, coloca os portugueses entre os países com maior incidência de pobreza, apenas atrás de França (25%) e ligeiramente acima de Itália e Polónia, ambas com 18%.