EUA anunciam tarifas globais a partir de 1 de agosto

A falar aos jornalistas ao lado de Donald Trump, no domingo, Howard Lutnick confirmou a nova data limite, antes de acrescentar: "Mas o presidente (norte-americano) está a definir as taxas e os acordos neste momento".

"Acredito que teremos a maioria dos países a 9 de julho, seja uma carta ou um acordo", disse Trump.

Horas antes, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse à emissora norte-americana CNN que as tarifas regressarão aos níveis de 2 de abril se os países ou blocos não tiverem acordos finalizados até 1 de agosto.

Na sexta-feira, Donald Trump disse que o governo dos EUA iria enviar cartas, "provavelmente a 12" países, com os quais não chegou a um acordo comercial, para notificá-los das tarifas que pretende impor.

Mas no domingo Scott Bessent falou de 100 países: "Quando enviarmos as 100 cartas, definiremos as suas tarifas, pelo que teremos 100 (acordos) assinados nos próximos dias".

O secretário do Tesouro acrescentou que a estratégia era "aplicar a pressão máxima" para obter acordos.

"O valor das taxas varia entre 60% a 70% e 10% a 20%", disse na sexta-feira Donald Trump sobre as taxas que irá propor nessas cartas, que serão mais elevadas, em alguns casos, do que as que anunciou a 02 de abril, que apelidou de "Dia da Libertação".

O presidente recusou-se a especificar quais os países ou regiões que irão receber hoje cartas.

Washington chegou a acordos comerciais com o Reino Unido, a China e o Vietname, enquanto continua a negociar com mais de uma dúzia de parceiros, incluindo a União Europeia e o Japão.