EUA "curiosos" para saber causas de evento "assustador"

"Estamos curiosos para saber [as causas do que aconteceu]. Foi uma visão assustadora para os nossos amigos em Espanha e em Portugal", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Tammy Bruce.

Bruce não respondeu a perguntas sobre se os Estados Unidos têm informações sobre a origem da falha de energia e encaminhou a imprensa para os governos de Portugal e Espanha.

A responsável observou que não houve "qualquer impacto na operação" das missões diplomáticas norte-americanas em Espanha e Portugal, e explicou que a energia foi "totalmente restabelecida esta manhã".

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do "apagão".

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje de manhã que o serviço está totalmente reposto e normalizado.