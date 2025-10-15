EUA e Reino Unido sancionam rede de criminalidade informática do sudeste asiático

A rede visada "gere centros de fraude que enganam vítimas em todo o mundo, em importantes somas de dinheiro, e torturam os seus trabalhadores, vítimas de tráfico", segundo o texto distribuído.

Sedeada no Camboja e Birmânia, a rede usava "anúncios de trabalho falsos para atrair estrangeiros a casinos de luxo, ode eram obrigados a fazer fraudes em linha, sob ameaça de tortura", além de construir "falsas relações românticas" na internet, para obrigar as vítimas a investirem em moedas digitais.

A lista de pessoas e entidades sancionadas é liderada pelo conglomerado Prince Group e o seu presidente, Chen Zhi, e inclui as subsidiárias no Sudeste Asiático, a saber, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World Ltd e a plataforma de moedas digitais Byex Exchange.