EUA e União Europeia reafirmam trabalhos conjuntos para desenvolver Corredor do Lobito

O Governo dos Estados Unidos da América (EUA) e a Comissão Europeia, em declaração conjunta de intenções hoje divulgada, reafirmam o seu compromisso comum em promover a paz, a segurança e o crescimento económico na região dos Grandes Lagos de África.

"Juntos, estamos concentrados na criação de condições necessárias para um aumento do investimento dos EUA e da União Europeia em toda a região, reconhecendo que o desenvolvimento económico constitui um pilar fundamental para a estabilidade a longo prazo", lê-se na nota.

Segundo as autoridades norte-americanas e europeias, o esforço central desta ação é o Corredor do Lobito, "um projeto de infraestrutura transformador que reforçará a conetividade regional e impulsionará um crescimento sustentável".

Ao ligar a República Democrática do Congo (RDCongo) ao Porto do Lobito, no Oceano Atlântico, em Angola, o Corredor do Lobito "abrirá novas vias ao comércio bidirecional entre a África Central, os EUA e a Europa", salienta-se.

Nesta declaração conjunta, o Governo dos EUA e a Comissão Europeia garantem que trabalham "estreitamente" com líderes do setor privado e parceiros africanos para reabilitar e modernizar o Corredor do Lobito, "assegurando o seu êxito como catalisador do desenvolvimento regional".

Afirmam ter tomado nota das recentes discussões do setor privado com o Governo da RDCongo relativas às propostas de investimento por parte congolesa do Corredor do Lobito e garantem estar preparados "para discutir possíveis formas de financiar propostas que assegurem a sincronia com a reabilitação em curso do no lado angolano do Corredor, de modo a maximizar a eficiência o sucesso do projeto".

"Declaramos a nossa intenção de permanecer plenamente alinhados e coordenados no apoio ao êxito do Corredor do Lobito, o qual garantirá cadeias de fornecimento mais transparentes e investimento sustentado proveniente da região", referem ainda na nota hoje divulgada pela Embaixada dos EUA em Luanda.