EUA lançam nova vaga de ataques pelo sétimo dia consecutivo

EUA lançam nova vaga de ataques pelo sétimo dia consecutivo

As forças armadas dos Estados Unidos lançaram uma nova vaga de ataques contra o Irão, pela sétima noite consecutiva, visando "enfraquecer as capacidades militares iranianas", adiantou o Comando Central norte-americano (Centcom).

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Centcom

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Os novos ataques começaram pelas 20:00 (hora de Lisboa), referiu o Centcom na rede social X.

"[Os ataques] Visam continuar a enfraquecer as capacidades militares iranianas", conforme ordens do Presidente norte-americano, Donald Trump, acrescentou a mesma fonte.

Esta nova escalada começou no passado sábado, depois de Trump ter rescindido o memorando de entendimento assinado com o Irão em meados de junho, devido aos ataques iranianos contra navios comerciais no estreito de Ormuz.

Os Estados Unidos também restabeleceram o cerco naval aos portos e navios iranianos no estreito de Ormuz, dois dias depois de o Irão ter voltado a declarar o encerramento desta passagem marítima estratégica.

Washington divulgou hoje que, desde que restabeleceram o bloqueio, as suas forças na zona desviaram quatro navios mercantes, incapacitaram um e abordaram outro.

"As forças norte-americanas mantêm-se vigilantes, ao mesmo tempo que aplicam rigorosamente o bloqueio naval contra o Irão", frisou numa outra nota o Centcom, sobre os resultados após os primeiros três dias da retoma do bloqueio aos portos e navios iranianos.

Desde a implementação inicial do bloqueio, que começou em 13 de abril, as forças norte-americanas desviaram mais de 140 embarcações, desativaram nove navios que desobedeceram às ordens e permitiram a passagem de mais de 50 embarcações comerciais que transportavam ajuda humanitária, segundo o Centcom.

Antes, o Centcom tinha anunciado a destruição de uma torre de vigilância que as forças iranianas utilizavam para atacar embarcações comerciais no estreito de Ormuz, para proteger a navegação livre na via.

A torre era utilizada pela Guarda Revolucionária Islâmica para rastrear navios, segundo a mesma fonte, sublinhando também que a sua destruição "reduz diretamente a capacidade" das forças iranianas de atacar tripulações civis inocentes.

Já a Guarda Revolucionária garantiu hoje que mantém o "controlo total" do estreito de Ormuz e advertiu que, enquanto as ações norte-americanas continuarem, "nem uma única gota de petróleo ou gás será exportada desta região".

O recrudescimento dos ataques entre os Estados Unidos e o Irão nas últimas semanas ditou o fracasso do memorando de entendimento que negociado em junho, sob mediação do Paquistão.

A guerra começou em 28 de fevereiro, com o lançamento de uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, a que Teerão respondeu com ataques na região e o bloqueio do estreito de Ormuz.

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