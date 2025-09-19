EUA passam a exigir pagamento de 85 mil euros para vistos de pessoal qualificado

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, argumentou numa publicação nas redes sociais que o uso excessivo de pedidos e subsídios para esta autorização de trabalho limitou o acesso a determinados empregos por cidadãos norte-americanos.

A notícia foi avançada pela agência Bloomberg, citando fontes do governo norte-americano sob anonimato, que referem que Trump planeia incluir estes requisitos numa proclamação que poderá assinar já hoje.

O visto H-1B é um visto de não-imigrante que permite aos empregadores norte-americanos contratar temporariamente trabalhadores estrangeiros em ocupações especializadas.

Tem sido amplamente utilizado nos últimos anos por empresas tecnológicas, como as controladas pelo magnata Elon Musk.

De acordo com a Bloomberg, Trump planeia também pedir à secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, que reveja os níveis salariais associados ao programa H-1B, para evitar que os funcionários norte-americanos sofram cortes salariais.