EUA preparam novo pacote de apoio à Argentina de 20 mil milhões de dólares

Com este novo pacote, a ajuda total dos EUA à Argentina aumentou para 40 mil milhões de dólares.

Após o anúncio de um novo apoio financeiro dos EUA à economia argentina, a bolsa de Buenos Aires apresentou uma forte recuperação, subindo mais de quatro por cento esta quarta-feira.

De acordo com o site institucional Bolsar, o índice Merval, o principal barómetro da bolsa local, recuperou 4,6 por cento nas duas horas seguintes ao anúncio do secretário do Tesouro dos EUA.





c/agências

Na semana passada, os Estados Unidos começaram a comprar moeda da Argentina para injetar liquidez em dólares na segunda economia da América do Sul. Ao comprar pesos argentinos, os EUA conseguiram concluir um acordo com o Banco Central da Argentina, ocambial, no valor de 20 mil milhões de dólares (cerca de 17 mil milhões de euros).A ajuda financeira dos EUA à Argentina acontece num momento de crise política dentro do partido do presidente Javier Milei, a força política de extrema-direita, à medida que se aproximam as eleições legislativas. A incerteza em torno da eleição — e se Javier Milei manteria ou não a sua política de austeridade — colocou a economia argentina à mercê da turbulência financeira das últimas semanas."Se ele [o partido] perder, não vamos ser tão generosos com a Argentina", disse.No entanto, o secretário do Tesouro esclareceu esta quarta-feira que os EUA continuarão a apoiar financeiramente a Argentina enquanto o Governo de Milei adotar “boas políticas”, independentemente do resultado das eleições legislativas de 26 de outubro."Portanto, esta não é uma questão eleitoral, mas uma questão política. Enquanto a Argentina continuar a implementar boas políticas, terá o apoio dos Estados Unidos", afirmou Bessent.