EUA. Presidente da Fed diz que inflação é "preocupante" e abre caminho a subida de juros

Embora tenha reconhecido que os dados mais recentes apontam para um ligeiro arrefecimento da inflação, Warsh ressalvou que esses números "não indicam que as tendências subjacentes tenham melhorado de forma significativa".



"Temos de estar confiantes de que a inflação subjacente está a caminhar em direção ao nosso objetivo, de forma clara e em velocidade suficiente", afirmou. "Caso contrário, temos trabalho a fazer", acrescentou. As declarações abrem espaço para uma eventual subida das taxas de juro nos próximos meses, numa altura em que a Fed procura controlar a evolução dos preços. Warsh considerou ainda que, perante as atuais condições económicas e financeiras, dificilmente se poderá dizer que a política monetária é restritiva.



A inflação estava em 3,7% em julho, no acumulado de 12 meses, bastante acima da meta de 2% definida pela Fed. Esse objetivo não é alcançado há mais de cinco anos.

Economia norte-americana mostra sinais de força





Apesar da preocupação com a evolução dos preços, Warsh mostrou-se otimista quanto ao desempenho da economia dos Estados Unidos.



O presidente da Fed afirmou estar "impressionado com o desempenho geral" da maior economia mundial, que, na sua avaliação, "parece ter-se fortalecido". O dirigente da Fed, que substituiu o seu antecessor, Jerome Powell, em 22 de maio, foi escolhido para o cargo por Donald Trump e enfrentava grandes expectativas relativamente ao seu primeiro discurso, uma vez que circulavam em Wall Street dúvidas sobre o foco no combate à inflação.







O responsável procurou, no entanto, evitar antecipar os próximos passos da Fed. Warsh disse não querer fornecer aquilo que os analistas designam por "orientação futura" sobre uma eventual subida ou descida das taxas de juro.



A próxima reunião da Reserva Federal está marcada para meados de setembro.







(com agências)