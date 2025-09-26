EUA publicam notificação oficial sobre acordo comercial com UE

O Departamento do Comércio publicou hoje no Registo Federal a formalização, que indica que no que respeita "às modificações das taxas alfandegárias" aplicadas "a automóveis e às suas componentes" estas vão entrar em vigor "a partir de 01 de agosto".

Apesar de a retroatividade das taxas alfandegárias ter sido acordada em agosto, os fabricantes de automóveis europeus têm estado pendentes da publicação do aviso formal.

O aviso especifica também os produtos da UE que ficam isentos daquelas taxas, desde aviões a medicamentos genéricos.

A Comissão Europeia celebrou a notificação, por entender que demonstra que o governo Trump "tomou as medidas necessárias para cumprir os compromissos do acordo marco".