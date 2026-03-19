EUA vão manter exportações de combustíveis

Os EUA "não têm planos para implementar restrições às exportações de petróleo e gás", afirmou o secretário Chris Wright na rede social X, respondendo a especulações de que a medida estaria em preparação para conter os preços internos dos combustíveis.

"Graças ao Presidente (Donald Trump), os Estados Unidos são o maior produtor mundial de petróleo e gás natural. Somos também o maior exportador de gás natural e um dos maiores exportadores de petróleo", adiantou Wright.

Uma das principais consequências da intervenção militar no Médio Oriente, que resultou num bloqueio das exportações de combustíveis através do Estreito de Ormuz, é a instabilidade económica global provocada pelo aumento dos preços da energia.

Trump desvalorizou hoje a subida dos preços do petróleo e do gás provocada pela escalada do conflito com o Irão.

Em declarações na Casa Branca, Trump confessou que antecipava aumentos mais acentuados nos mercados energéticos.

"Pensei que os números seriam piores. Pensei que subiriam mais do que subiram", afirmou Trump, acrescentando que a intervenção militar resultará num mundo "mais seguro".