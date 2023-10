EUA vendem a Espanha sistemas de defesa aérea no valor de 2,6 MME

Num comunicado, o departamento revelou que o Governo espanhol solicitou a compra de quatro unidades Patriot Configuration 3+ modernizadas, compostas por 51 mísseis, 24 estações de lançamento e quatro estações de controlo.

Os sistemas incluem equipamentos de comunicação e geradores de energia, que serão fabricados pelas empresas norte-americanas Raytheon Corporation e Lockheed Martin.

"Esta proposta de venda apoiará a política externa e a segurança nacional dos Estados Unidos, melhorando a segurança de um aliado da NATO, que é uma força importante para a estabilidade política e o progresso económico da Europa", observou o departamento.

A venda "irá melhorar a capacidade de defesa antimíssil de Espanha, aumentar as capacidades defensivas das suas forças armadas e apoiar o objetivo de melhorar a defesa nacional e territorial e a interoperabilidade com as forças dos EUA e da NATO", referiu o comunicado.

Em junho, o Departamento de Estado norte-americano comunicou a venda a Espanha de 271 projéteis táticos M982A1 Excalibur por um valor estimado em 48,2 milhões de dólares (44,5 milhões de euros).