Eureka Shoes fecha fábrica em Vizela e deixa mais de 150 no desemprego

No final de janeiro, a Eureka -- marca de calçado detida pela Alberto Sousa, Lda, que se encontrava em Processo Especial de Revitalização (PER) desde 2018 -- anunciou na sua página na Internet o encerramento gradual das 13 sapatarias em Portugal, mas avançou na altura que a decisão afetava apenas as lojas e não a fábrica, localizada em Vizela, no distrito de Braga.

A agência Lusa tentou, sem sucesso, ouvir a administração da Alberto Sousa, Lda.

Segundo Aida Sá, dirigente do Sindicato do Calçado, Malas e Afins Componentes, Formas e Curtumes do Minho e Trás-os-Montes, na passada sexta-feira, ao final do dia, os trabalhadores da Eureka foram chamados a uma reunião com a administração, tendo-lhes sido entregue uma carta dispensando-os de se apresentarem ao serviço a partir de hoje.

Justificando a decisão com "motivos de ordem económica", a empresa não entregou aos trabalhadores o modelo 5044, necessário para que possam ter acesso ao subsídio de desemprego, acrescentou.

"A empresa procedeu ao despedimento dos trabalhadores sem lhes permitir o acesso ao desemprego", acusa o sindicato, garantindo que "está a acompanhar a situação junto da ACT [Autoridade para as Condições do Trabalho] local por forma a resolver este problema".

Segundo a dirigente sindical, o encerramento da fábrica de Vizela deixa no desemprego "150 a 180" trabalhadores, mas, contabilizando os trabalhadores da rede de lojas, a perda total de empregos rondará os "cerca de 300".

À Lusa, a Aida Sá manifestou ainda "indignação" com o facto de o grupo estar, precisamente nesta altura, a apresentar na feira internacional de calçado Micam, em Milão, Itália, uma nova marca de calçado, denominada ESC, que surge no catálogo da mostra como sendo propriedade da Asial -- Indústria de Calçado, Lda, mas com a mesma morada da Alberto Sousa.

Segundo a dirigente sindical, o anúncio do encerramento da fábrica de Vizela apanhou trabalhadores e sindicatos de surpresa, já que, apesar de a Eureka Shoes se encontrar em PER, com dívidas de 22 milhões de euros a mais de 600 credores, o plano de recuperação tinha sido aprovado no final de 2019 e estava em curso.