Euro avança e volta ao patamar dos 1,14 dólares com incerteza no Médio Oriente

Pelas 18:01 (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1426 dólares, face aos 1,1391 dólares de sexta-feira.

A moeda única caiu em relação à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1406 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1381 e 1,1420 dólares.

Em 21 de junho, Irão e Estados Unidos acordaram em manter um período de 60 dias para alcançar um acordo definitivo e uma paz duradoura, na sequência de um memorando de entendimento que estabeleceu um cessar-fogo aos mais de 100 dias de guerra e permitiu a reabertura do estreito de Ormuz.

No entanto, as tensões regressaram nos últimos dias, com ataques iranianos a vários navios e ataques aéreos norte-americanos contra alvos militares na costa sul do Irão aos quais Teerão respondeu com ataques a bases norte-americanas no Kuwait e no Bahrein.

Neste contexto, arranca hoje o Fórum anual do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra, com os olhos postos no futuro da Europa, num contexto de incerteza à volta da política comercial e do conflito no Médio Oriente.

Este fórum é um evento anual organizado pelo BCE e realizado em Sintra, Portugal, que reúne governadores de bancos centrais, académicos e representantes do mercado financeiro.

Irá contar com um painel sobre política monetária com governadores de bancos centrais: Andrew Bailey, governador do Banco da Inglaterra, Christine Lagarde, Tiff Macklem, governador do Banco do Canadá, e Kevin Warsh, presidente do Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal dos EUA, que assumiu o cargo em maio.

Divisas.........................hoje..........................sexta-feira

Euro/dólar....................1,1426.............................1,1391

Euro/libra....................0,86207..........................0,86259

Euro/iene......................185,04.............................184,25

Dólar/iene....................161,94.............................161,75