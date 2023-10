Euro baixa face ao dólar devido a aversão ao risco

Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0538 dólares, quando na sexta-feira seguia a 1,0583 dólares.

O aumento da tensão no Médio Oriente após o ataque do grupo Hamas a Israel no sábado desencadeou a aversão ao risco e levou à compra de dólares e ienes, consideradas divisas seguras em momentos de crise.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0531 dólares.

Divisas................hoje............sexta-feira

Euro/dólar............1,0538................1,0583

Euro/libra............0,86370..............0,86450

Euro/iene.............156,73................157,92

Dólar/iene............148,73................149,21