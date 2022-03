Euro cai 0,70% face ao dólar para 1,0974 dólares, mínimo desde maio de 2020

O euro desceu 0,70% face ao dólar para 1,0974 dólares por volta das 12:00 em Lisboa, um mínimo desde os primeiros meses da pandemia de covid-19 há quase dois anos, e também baixou acentuadamente em relação a outros valores de refúgio, como o iene, o franco suíço e o ouro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio, que hoje abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, estava a subir para 112,40 dólares, contra 110,46 dólares na quinta-feira.

À mesma hora, as principais bolsas europeias acentuavam as perdas depois de terem aberto hoje em forte baixa após as tropas russas terem atacado a central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa.

O EuroStoxx 600 descia 2,73% para 425,42 pontos e as bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 3,17%, 3,52% e 3,24%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizava 2,65% e 4,45%, respetivamente.