Euro cai e fica abaixo dos 1,18 dólares

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1786 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1800 dólares.

O euro também caiu face à libra, mas valorizou-se face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1777 dólares.

Entrou hoje em vigor nos Estados Unidos uma nova tarifa global temporária de 10% sobre as importações de todos os países, exceto as cobertas pelo Tratado entre Estados Unidos, México e Canadá.

O Parlamento Europeu suspende a ratificação do acordo comercial com os EUA até que Washington esclareça se manterá a sua parte do pacto.

A incerteza sobre as tarifas pesa sobre o dólar, mas as expectativas de cautela do Fed com as taxas de juro apoiam a sua cotação.

O governador da Reserva Federal norte-americana (Fed), Christopher Waller, afirmou que poderia ser apropriado manter as taxas de juros se o mercado de trabalho melhorar, declarações que sustentaram a cotação do dólar.

Divisas........................hoje.....................segunda-feira

Euro/dólar...................1,1786.........................1,1800

Euro/libra...................0,87183.......................0,87416

Euro/iene......................183,57.......................182,18

Dólar/iene.....................155,75..........................154,39