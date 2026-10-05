Euro cai e inicia a semana em mínimos de 2025

Pelas 06:30 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1180 dólares, uma descida de 0,6% face à última sessão.

Duas horas antes, o euro estava no patamar dos 1,116 dólares.

Já pelas 08:18 tinha recuperado ligeiramente e negociava nos 1,1189 dólares.

Na sexta-feira, o euro fechou nos 1,1276 dólares.

As eleições intercalares nos EUA vão ocorrer em 03 de novembro.

As sondagens apontam para uma grande derrota dos republicanos e a possibilidade de perderem o controlo das duas câmaras do Congresso.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, criticou, no domingo, a Fox News por considerar que a estação não dá uma cobertura adequada aos seus comícios e avisou que as audiências podem cair a pique.

"O nosso povo quer ver os nossos comícios e notícias sobre eles na Fox News ou deixará de assistir rapidamente como eu estou a fazer agora!", afirmou Trump na rede social Truth Social.

Trump, prosseguiu no sábado, em Ohio, a digressão de comícios eleitorais a um mês das intercalares, num esforço para mobilizar a base conservadora para as urnas e travar o avanço democrata.

A visita de Trump a Ohio teve como objetivo apoiar as candidaturas de Jon Husted ao Senado e de Vivek Ramaswamy ao cargo de governador, num território que, nas últimas três eleições presidenciais, votou Trump.

"O que lhes vou pedir é que vão votar, porque se nos mobilizarmos e mobilizarmos as pessoas, vamos ganhar e vamos ganhar em grande", afirmou Trump durante um comício na cidade de Dayton.

O lugar de Husted, senador desde 2025, é um dos mais disputados nas eleições que terão lugar em 03 de novembro, e uma sondagem publicada este sábado pelo The New York Times indica que o candidato democrata, Sherrod Brown, mantém uma vantagem de três pontos percentuais.

Se ficar sem quatro dos 35 lugares do Senado em disputa nestas eleições, o Partido Republicano perde o controlo da Câmara Alta do Congresso, o que limita a capacidade de governar de Trump durante os dois últimos anos do seu segundo mandato.