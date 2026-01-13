Euro cai face ao dólar após afastamento das expetativas de descida dos juros pela Fed

Às 18:25 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1649 dólares, quando na segunda-feira, pelas 18:00, negociava a 1,1669 dólares.

No entanto, o euro subiu face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1654 dólares.

A taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos da América manteve-se em 2,7% em dezembro, equivalente ao registado em novembro e em linha com o esperado pelos analistas, foi hoje divulgado.

Os mercados preveem dois cortes nas taxas de juro este ano, ainda que descartem alterações durante o primeiro trimestre.

O dólar desvalorizou-se face ao euro pelo receio de que a Fed perca a sua independência, mas recuperou entretanto, depois de o presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, se ter mostrado otimista quanto às perspetivas económicas dos EUA e ter reduzido as expectativas de uma redução das taxas de juro.

Os governadores dos principais bancos centrais do mundo demonstraram hoje o apoio à Fed e ao seu presidente, Jerome Powell, que enfrenta uma investigação criminal nos EUA. Powell considera esta investigação uma tentativa da administração Trump de o intimidar por não reduzir as taxas de juro.

Também um grupo de antigos presidentes da Fed e secretários do Tesouro, assim como assessores económicos dos EUA, expressaram na segunda-feira apoio a Powell e denunciaram "os ataques" para minar a sua independência.

Divisas.....................hoje....................segunda-feira

Euro/dólar..................1,1649........................1,1669

Euro/libra..................0,86734.....................0,86664

Euro/iene..................185,29..........................184,46

Dólar/iene..................159,06..........................158,05