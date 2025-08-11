Euro cai face ao dólar após seis sessões consecutivas a ganhar
O euro caiu esta segunda-feira face ao dólar, após seis sessões a ganhar, no mesmo dia em que o Presidente ucraniano pediu ao seu homólogo dos EUA que não ceda às exigências de Putin.
Às 18:05 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1605 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1656.
O euro também perdeu face à libra e ao iene.
O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1622 dólares.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou hoje para que não se ceda às exigências de Vladimir Putin, antes da cimeira prevista para sexta-feira entre o Presidente russo e o homólogo norte-americano, Donald Trump, no Alasca.
A Ucrânia teme que a reunião, atualmente agendada sem a participação de Zelensky, possa resultar num acordo que a obrigue a ceder partes do seu território à Rússia.
"A Rússia recusa-se a parar os massacres e, por isso, não deve receber quaisquer recompensas ou vantagens. E esta não é apenas uma posição moral, é uma posição racional", afirmou Zelensky nas redes sociais.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se hoje de emergência para se organizarem antes da reunião entre Trump e Putin, entre receios de que qualquer acordo alcançado sem a Ucrânia force compromissos inaceitáveis.
Divisas.................hoje..............sexta-feira
Euro/dólar..............1,1605.................1,1656
Euro/libra..............0,86458................0,86675
Euro/iene...............171,79.................172,17
Dólar/iene..............148,02.................147,71