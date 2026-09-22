Euro cai face ao dólar pela nona sessão consecutiva

Pelas 18:01 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1436 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1469 dólares.

O euro subiu em comparação com a libra, mas baixou relativamente ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1463 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1434 e 1,1478 dólares.

O Presidente dos Estados Unidos afirmou hoje que vai ter de "escolher" entre "aniquilar" o Irão ou chegar a um "acordo" com Teerão e que Moscovo e Kiev porão fim à guerra "mais cedo do que se pensa".

Donald Trump, que discursava durante o debate no primeiro dia da assembleia-geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, anunciou a construção de duas bases militares norte-americanas na Gronelândia e que o regime comunista de Cuba "vai cair".

O Presidente norte-americano, por outro lado, anunciou que os Estados Unidos vão utilizar oficialmente o termo "superinteligência" em vez de "inteligência artificial", rejeitando a ideia de um "projeto globalista" de regulamentação da IA, e apelou a todos os países membros para abandonarem o Tribunal Penal Internacional (TPI).

Sobre o Irão, Trump disse ter de decidir entre "aniquilar" o Irão ou chegar a um "acordo" com Teerão.

"Acredito que chegaremos a um acordo logo após as eleições" legislativas intercalares previstas nos Estados Unidos em novembro, acrescentou o Presidente norte-americano.

Na sua intervenção, Trump garantiu a Rússia e a Ucrânia chegarão a um acordo de paz "mais cedo do que se pensa".

"Estamos a trabalhar muito estreitamente com os líderes da Rússia e da Ucrânia, e vamos resolver este caso. Isso acontecerá, penso eu, mais cedo do que pensamos", garantiu o Presidente norte-americano, que já fez várias vezes declarações semelhantes sem que tenham sido registados progressos reais com vista a uma resolução do conflito.

Trump garantiu que utilizará a lei de sanções recentemente aprovada "se for necessário", salientando que, em homenagem ao senador Lindsey Graham, assinou uma "nova e poderosa lei aprovada pelo Congresso" que lhe confere "amplos poderes em matéria de tarifas".

Divisas..................hoje..................segunda-feira

Euro/dólar...............1,1436......................1,1469

Euro/libra...............0,85801....................0,85792

Euro/iene................180,10......................180,56

Dólar/iene...............157,49......................157,43