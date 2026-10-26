Euro cai face ao dólar pela terceira sessão consecutiva

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1191 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1193 dólares.

O euro subiu relativamente à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1188 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1174 e 1,1226 dólares.

Altos responsáveis do Irão, Arábia Saudita, Turquia e Paquistão acordaram hoje prosseguir as conversações para reforçar a cooperação em matéria de segurança, numa tentativa de reduzir as tensões regionais, revelou um comunicado conjunto.

O acordo surge numa altura de impasse na guerra lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, em fevereiro passado.

"Os participantes acordaram prosseguir as conversações para reforçar a cooperação entre os quatro países da região, nomeadamente nos domínios da paz e da segurança regionais", indicou o documento.

A primeira reunião entre o Irão e os países que integram o denominado Pacto de Meca, uma aliança de defesa constituída pelo Paquistão, Arábia Saudita e Turquia, realizou-se hoje em Teerão, com a participação do Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, e do secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Mohsen Rezaei, em representação do país anfitrião.

Divisas..................hoje..................sexta-feira

Euro/dólar...............1,1191.....................1,1193

Euro/libra...............0,83781...................0,83723

Euro/iene................176,17.....................175,65

Dólar/iene...............157,42.....................156,93