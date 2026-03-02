Euro cai para a barreira dos 1,17 dólares

Às 18:02 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1703 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1817 dólares.

O euro também caiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1698 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1692 e 1,1795 dólares.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, previu hoje a queda iminente do regime em Teerão, afirmando que se aproxima o dia em que o "valioso povo iraniano rejeitará o domínio da tirania".

"Lançámos esta campanha para afastar qualquer tentativa de renovar ameaças existenciais e também nos comprometemos a criar as condições que permitam ao valente povo iraniano livrar-se do domínio da tirania", afirmou Netanyahu.

"Esse dia está a aproximar-se. E quando chegar, Israel e os Estados Unidos estarão ao lado do povo iraniano. (...) Depende deles", acrescentou o primeiro-ministro israelita, em visita ao local de um ataque com mísseis iranianos que causou nove mortos no domingo em Bet Shemesh, perto de Jerusalém.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

O Irão já confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Pelo menos 555 pessoas morreram no Irão desde o início dos ataques, segundo a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de três militares norte-americanos.

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.

Divisas...................hoje..................sexta-feira

Euro/dólar................1,1703.....................1,1817

Euro/libra................0,87267...................0,87781

Euro/iene.................184,16.....................184,40

Dólar/iene................157,38.....................156,05