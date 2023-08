Euro cai para menos de 1,10 dólares

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0972 dólares, abaixo dos 1,1004 dólares registados na segunda-feira quase à mesma hora.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0970 dólares.

A atividade do setor de manufatura dos Estados Unidos recuou mais em julho e os empregos vagos também diminuíram acima do esperado, com uma descida para o nível mais baixo em dois anos.

Apesar destes dados, os principais indicadores da economia norte-americana continuam fortes e a Reserva Federal pode voltar a subir as suas taxas de juro, o que beneficia o dólar.

Divisas................hoje..........segunda-feira

Euro/dólar............1,0972................1,1004

Euro/libra............0,85968..............0,85586

Euro/iene.............157,33................156,39

Dólar/iene............143,39................142,11