Euro cai para mínimo de 20 anos face ao dólar

Desde o início do ano, a moeda europeia continua a enfraquecer face ao dólar.





A moeda única arranca a semana a valer 0,9879 em relação ao dólar americano. Ou seja, para se comprar um dólar norte americano, paga-se 1,0122 euro. Em junho o Euro atingiu a paridade face ao dólar mas não conseguiu recuperar. Esta semana a moeda única arranca mais fraca sendo precisos mais euros para adquirir a mesma quantia de dólares, o que até junho, era ao contrário.







As expectativas de que a economia veria uma recuperação depois de dois anos de pandemia da covid -19 foram substituídas por previsões de recessão. A guerra desencadeada pelos russos em solo ucraniano está a impactar a economia mundial, especialmente o mundo atlântico.











Para Michael Hewson da CMC Markets, "as ações da Rússia na sexta-feira em fechar indefinidamente o gasoduto podem levar a uma renovada pressão ascendente sobre os preços do gás natural na Europa e no Reino Unido".

Perante pouca oferta para muita procura os preços do gás natural avaliados pelo valor de referência do Centro de Transferência de Títulos (TTF) da Europa subiram provocando uma inflação da zona do euro atingiu um recorde de 8,9% em julho, tornando tudo mais caro.





A Europa é muito mais dependente do petróleo e do gás natural russos do que os EUA para manter a indústria em funcionamento e gerar eletricidade. Por isso, a redução do fornecimento de gás pela companhia Gazprom está a ser vista pelos líderes da EU como retaliação russa às sanções económicas e entregas de armas à Ucrânia, provenientes da Europa Ocidental.





Os mercados financeiros da zona euro e britânico estão a sofrer abalos com o encerramento do gasoduto Nord Stream1 da Rússia. A crise energética acentua-se com o aproximar do inverno.







Nathan Piper, analista de petróleo e gás da Investec, afirmou que se estimam "preços recordes de gás no Reino Unido/Europa na próxima semana, pois o impacto das restrições de longo prazo do fornecimento de gás da Rússia é absorvido pelo mercado após a interrupção indefinida do gasoduto Nord Stream 1".

"No entanto, o ponto chave e preocupante é que estamos no meio do verão – os preços podem subir à medida que a procura aumenta para o aquecimento no inverno … custo para empresas/indústrias, que não têm nenhum limite de preço" acrescenta Piper.





A libra britânica também sofre a mesma tendência de queda da moeda única. Desvalorizou meio centavo, descendo para 1,1460 em relação ao dólar americano atingindo o valor mais baixo desde 20 de março de 2020.





Naeem Aslam, analista-chefe de mercados da Avatrade, explica porque a libra esterlina e o euro estão a ser atingidos: "Acreditamos que a verdadeira razão pela qual estamos a assistir uma venda tão intensa do Euro e da Libra Esterlina é porque quem negoceia está preocupado que, com a aproximação do inverno, a situação em relação aos recursos energéticos se torne muito pior".Está prevista uma reunião para os próximos dias dos dirigentes do Banco Central Europeu (BCE), para avaliar os riscos de inflação e analisar uma possível retração das maiores economias europeias.