Euro dispara 1,44% para máximo desde novembro de 2021

Às 09:50 em Lisboa, o euro era negociado a 1,1557 dólares, um máximo desde 09 de novembro de 2021, contra 1,1351 dólares na quinta-feira.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência para a moeda comum em 1,1360 dólares na quinta-feira.

Na quinta-feira, Trump pediu a demissão de Powell, cujos relatórios classificou como um "desastre completo", insistindo que o presidente da Fed deve cortar as taxas de juro, como fez o BCE.

Nesse mesmo dia, o BCE baixou as taxas de juro em 25 pontos base para 2,25%, o sétimo corte desde que começou a reduzir o preço do dinheiro em junho do ano passado.

Além disso, a presidente do BCE, Christine Lagarde, mostrou o seu respeito por Powell após as críticas de Tump.

"Temos uma relação sólida, algo que é decisivo para ter uma infraestrutura financeira forte e para ter estabilidade financeira", disse Lagarde, afirmando que manterá a relação com Powell no futuro.