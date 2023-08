Euro recua com investidores a procurarem o dólar num contexto de prudência

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0929 dólares, quando na sexta-feira negociava a 1,0950 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0930 dólares.

Os problemas no setor imobiliário da China levaram os investidores a refugiar-se no dólar, considerado um investimento seguro em tempos de incerteza.

As ações da Country Garden, uma das maiores construtoras da China, afundaram hoje mais de 15% na Bolsa de Valores de Hong Kong, numa altura em que a precária saúde financeira da empresa preocupa os mercados.

A situação da Country Garden é consequência direta de uma crise de liquidez sem precedentes no imobiliário da China, suscitada por uma campanha lançada por Pequim para reduzir os níveis de alavancagem no setor, que representa um quarto do PIB (Produto Interno Bruto) chinês.

A Country Garden não conseguiu na segunda-feira passada cumprir o pagamento do juro de dois títulos obrigacionistas. O grupo corre, assim, o risco de entrar oficialmente em incumprimento após um período de carência de 30 dias.

Divisas................hoje............sexta-feira

Euro/dólar............1,0929................1,0950

Euro/libra............0,86069..............0,86279

Euro/iene.............158,77................158,68

Dólar/iene............145,28................144,90