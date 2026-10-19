Euro recua face ao dólar com mercados atentos à situação em França
O euro desceu hoje face ao dólar, num dia em que os investidores estiveram atentos à situação política e social em França e à evolução dos mercados de ações e da dívida soberana do país.
Às 18:08 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1208 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1219 dólares.
O euro desceu também em comparação com a libra, mas subiu face ao iene.
Na Europa, como explicam especialistas citados pela Efe, o mercado está atento à situação política e social em França, e à evolução dos seus mercados de ações e da dívida soberana.
Analistas da Link Securities explicam que os "graves distúrbios" registados durante o fim de semana nas principais cidades de França ocorrem "num momento delicado para o Governo, que tenta aprovar na Assembleia Nacional o projeto de Orçamento para 2027, com o objetivo de reduzir, embora de forma limitada, o défice público do país".
Neste contexto, os juros da dívida de França a 10 anos avançavam hoje de manhã para 4,850%, contra 4,802% no final da sessão de sexta-feira.
No mercado da dívida, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, desciam para 3,409%, contra 3,424%, bem como os dos Estados Unidos, para 5,070%, contra 5,075%.
Divisas..................hoje..................sexta-feira
Euro/dólar...............1,1208......................1,1219
Euro/libra...............0,84264....................0,84284
Euro/iene................177,69..................... 177,48
Dólar/iene...............158,53......................158,19