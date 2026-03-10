Euro recupera e sobe aos 1,16 dólares após anúncio de Trump

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1644, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1579 dólares.

O euro também avançou em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1641 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1607 e 1,1662 dólares.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, na segunda-feira, que a guerra contra o Irão está praticamente terminada, dado o nível de destruição alcançado pelos ataques contra a República Islâmica.

"Penso que a guerra acabou, praticamente", disse o Presidente norte-americano em declarações à CBS News por telefone a partir de Miami, na Florida, pouco mais de uma semana depois do início da campanha militar, juntamente com Israel, contra o regime iraniano.

Trump argumentou que os ataques deixaram a República Islâmica sem marinha, "comunicações" ou uma "força aérea", pelo que os objetivos definidos para a missão estão "muito à frente" do prazo de quatro a cinco semanas referido anteriormente.

Pouco antes, o Pentágono tinha declarado em comunicado: "Estamos apenas a começar a luta".

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro uma ofensiva militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano".

Em resposta, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre, Azerbaijão e na Turquia.

As bolsas europeias voltaram hoje aos ganhos, após este anúncio, e o preço do petróleo recuou.

Pelas 17:15 (hora de Lisboa), o barril de Brent do Mar do Norte cedeu 15,03% para 84,09 dólares (cerca de 72,7 euros).

Já o barril de West Texas Intermediate (WTI) caiu 15,46% para 80,12 dólares (aproximadamente 69,3 euros).

Divisas..............hoje............segunda-feira

Euro/dólar...........1,1644.................1,1579

Euro/libra...........0,86508...............0,86506

Euro/iene............183,53.................183,36

Dólar/iene...........157,62.................158,36