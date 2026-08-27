Euro recupera mas mantém-se nos 1,16 dólares

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1653 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1650 dólares.

O euro desceu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1645 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1637 e 1,1659 dólares.

O número de pedidos de subsídio de desemprego recuou em 4.000 na semana passada, para 203.000, informou hoje o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos da América.

Os pedidos de subsídio de desemprego são um indicador dos despedimentos, e os economistas monitorizam-nos de perto, pois são usados como medidor da evolução do mercado de trabalho.

Os 203.000 pedidos registados na semana terminada em 22 de agosto comparam com os 207.000 contabilizados na semana anterior - um valor revisto em alta face aos 206.000 inicialmente comunicados.

Ao longo do último ano, os pedidos têm-se mantido num intervalo historicamente baixo, entre cerca de 200.000 e 230.000 por semana.

A média a quatro semanas, que permite uma leitura menos sujeita a flutuações, é de 205.500, contra 204.250 na semana terminada em 15 de agosto e 228.000 na semana comparável.

Divisas....................hoje................quarta-feira

Euro/dólar.................1,1653....................1,1650

Euro/libra.................0,85715..................0,85716

Euro/iene...................185,61...................185,71

Dólar/iene..................159,28...................159,41