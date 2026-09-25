Euro sobe e aproxima-se do patamar dos 1,14 dólares

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a valer 1,1392 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1380 dólares.

O euro também subiu face à libra, mas depreciou-se e em comparação com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1403 dólares.

O preço do barril de brent , a referência na Europa, estava a recuar 2,92% por volta das 18:05 de Lisboa, para 103,68 dólares.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abás Araqchí, afirmou que o Irão apresentou à Casa Branca um novo plano para a reabertura do Estreito de Ormuz no prazo de uma semana.

A proposta baseia-se no memorando de entendimento que o Irão e os EUA assinaram em junho.

Divisas..................hoje..................quinta-feira

Euro/dólar...............1,1392......................1,1380

Euro/libra...............0,86026....................0,86008

Euro/iene................179,13......................180,69

Dólar/iene...............157,24......................158,77