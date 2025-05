Euro sobe e atinge a barreira dos 1,13 dólares

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1358 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1268 dólares.

O euro também subiu em comparação com a libra, mas baixou relativamente ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1301 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1279 e 1,1372 dólares.

Vários países europeus reagiram hoje com indignação e preocupação à ameaça do Presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas de 50% aos produtos europeus a partir de 01 de junho.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, criticou as ameaças de Trump dizendo que tais medidas serão prejudiciais para ambos os lados do Atlântico.

A partir de Paris, o ministro delegado do Comércio Externo de França, Laurent Saint-Martin, pediu uma desescalada neste conflito, mas reiterou que a União Europeia (UE) está preparada para responder às decisões de Trump.

Também o primeiro-ministro irlandês, Michéal Martin, disse hoje que as tarifas norte-americanas de 50% sobre os produtos europeus irão "prejudicar seriamente" a relação comercial UE-EUA, lamentando as ameaças de Donald Trump.

Para já, a Comissão Europeia não quis comentar esta decisão do Governo dos Estados Unidos.

O Presidente norte-americano considerou hoje que as negociações comerciais com a UE "não estão a dar frutos" e recomendou a imposição de uma tarifa de 50% sobre os seus produtos a partir de 01 de junho.

"As nossas negociações com eles não estão a dar frutos! Por isso, recomendo uma tarifa direta de 50% para a União Europeia a partir de 01 de junho de 2025", anunciou Donald Trump através do seu perfil na rede Truth Social, acrescentando que "não será aplicada qualquer tarifa se o produto for fabricado nos Estados Unidos".

Trump insistiu que a União Europeia foi criada "com o objetivo principal de tirar partido dos Estados Unidos na esfera comercial".

Neste sentido, acusou a UE de que as suas barreiras comerciais, o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), as sanções "ridículas" às empresas, as barreiras comerciais não monetárias, as manipulações cambiais, as ações judiciais "injustificadas" contra empresas norte-americanas, entre outras, geraram um défice comercial com os Estados Unidos que atinge "um valor totalmente inaceitável".

O imposto de 50% sobre todas as importações da UE descerá para 25%, ou mesmo para zero, no caso da Apple, se os seus produtos, nomeadamente os iPhones, forem fabricados nos Estados Unidos.

Divisas............hoje...........quinta-feira

Euro/dólar..........1,1358.............1,1268

Euro/libra...........0,83994..........0,83986

Euro/iene............162,00............162,31

Dólar/iene...........142,65............144,06